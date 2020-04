World Car Awards 2020: alla Porsche Taycan 2 premi su 5, dominano le EV

In concorso per diventare l’Auto dell’Anno 2020 al Salone di Ginevra, la Porsche Taycan ha mancato l’obiettivo in favore della nuova Peugeot 208, ora però è arrivato il tempo della rivincita.

Nonostante la cerimonia del World Car Awards 2020, programmata durante il Salone di New York, sia saltata a causa del COVID-19, i premi sono stati annunciati ugualmente. A vincere come World Performance Car 2020 e World Luxury Car 2020 è stata proprio la Porsche Taycan elettrica, mentre la Kia Soul EV si è aggiudicata il riconoscimento World Urban Car. Un successo straordinario per le elettriche dunque, che hanno portato a casa tre premi su cinque.

A vincere invece il riconoscimento più ambito, il World Car 2020, è stata la Kia Telluride, mentre il World Car Design 2020 è andato alla nuova Mazda3, che ha raccolto 179 punti contro i 177 della Taycan, per la BEV di Porsche dunque si stava quasi profilando un terzo successo. Porsche che comunque ha dominato in ambito Performance: se la Taycan ha vinto con 867 punti, al secondo posto si è piazzata la Porsche 911 con 809 punti. Terza un'altra Porsche, la 718, con 776 punti. Il produttore tedesco ha dunque conquistato il cuore della Grande Mela...