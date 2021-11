Ecco la WM M7 che sfida Elon Musk: ha la Guida Autonoma di Livello 5 e arriva nel 2022

Nonostante i grandissimi sforzi di Elon Musk, la nuova Guida Autonoma Cittadina di Tesla non sarà altro che un Livello 2 estremamente avanzato, ma non di più - per motivi legali, più che altro. Ebbene la WM Motor è andata oltre, presentando la sua nuova M7 di Livello 5.

Se seguite le nostre pagine sapete già che la Guida Autonoma può andare dal Livello 1 al Livello 5 (per approfondire: come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5). Il Livello 1 è stato già ampiamente superato e sulle nostre strade possono tranquillamente arrivare vetture di Livello 2, con Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia e quant'altro - con il conducente però obbligato a tenere le mani sul volante e a guardare la strada.

Il Livello 5 è il massimo che si possa avere: riguarda le auto che sono in grado di guidarsi da sole in ogni situazione, motivo per cui molti concept di questo tipo non hanno neppure lo sterzo e i pedali. Conducente e passeggeri possono dedicarsi a fare ciò che preferiscono, anche guardare film o leggere libri. WM Motor, anche conosciuta come Weltmeister (sembra tedesco, è vero, ma è una società cinese) ha appena lanciato il guanto di sfida a Tesla ma non solo, annunciando la guida autonoma di Livello 5 sulla sua nuova M7.

Perché questo sia possibile, l'azienda ha aggiunto ai classici sensori di Livello 2 anche tre sensori LiDAR, che però potrebbero far lievitare il prezzo dell'auto (del resto Elon Musk è assolutamente contrario ai LiDAR, costosi e ingombranti, motivo per cui Tesla fa tutto con 8 telecamere e nient'altro). Secondo WM Motor, in totale abbiamo 32 sensori totali fra cui i 3 LiDAR di cui sopra, 5 a onde millimetriche, 12 a ultrasuoni, 7 telecamere ad alta risoluzione, 4 telecamere con vista surround e 1 modulo GPS. Tutti sensori nascosti abbastanza bene nel corpo dell'auto, salvo per il gigantesco LiDAR posizionato sul tetto. Non vediamo l'ora di saperne di più: la WM M7 debutterà in Cina il prossimo anno con 700 km di autonomia stimata secondo il ciclo NEDC.