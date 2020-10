Wing Freedom X, la nuova e-bike newyorkese dal prezzo accessibile

Wing Bikes è un’azienda newyorkese divenuta famosa per le sue biciclette elettriche dall’ottimo design e dal giusto prezzo. Seguendo questa filosofia, la nuova Freedom X non delude assolutamente, visto il prezzo di listino di 1.248 dollari (con la promo TAKE200).

La Wing Freedom X eredita dai modelli precedenti un frame molto simile a livello di design, con il tubo superiore che supera in lunghezza il triangolo del telaio. Alla fine del tubo inoltre è incassata una luce LED, mentre all’interno è nascosta la batteria utile all’alimentazione. Essendo pensata per il mercato americano, la Freedom X arriva a 32 km/h orari di velocità massima, in Europa invece sarebbe costretta a limitare tutto a 25 km/h.

Il motore elettrico si nasconde poi nel mozzo della ruota posteriore, con i suoi 550W di potenza - altro elemento che Wing dovrà rivedere per la commercializzazione in Europa, dove il limite è 250W. Come accessorio i clienti possono acquistare anche la manopola dell’acceleratore, dettaglio che però converte la bici da Class 1 a Class 2 negli USA.

La Freedom X include anche un sistema di sicurezza integrato per scongiurare il furto, il tutto racchiuso in un “pacchetto completo” da 17,7 kg (peso davvero ottimo, battuto solo dalla Orbeo Rise da 16,2 kg). Tre tagli disponibili per la batteria: 317 Wh, 375 Wh e 504 Wh, utili a percorrere relativamente 56, 72 e 96 km. Speriamo di vederla prima o poi nel vecchio continente.