Decathlon lancia la sua gravel elettrica: la E-Windee dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

Sembra proprio che il 2021 sia l’anno delle biciclette gravel, che grazie alla loro versatilità si comportano benissimo sia su strada che su terreni off-road. Sia Mario Cipollini che Decathlon si sono lasciati ammaliare da questo speciale tipo di bici, con il colosso dello sport che ora rilancia con una nuova gravel elettrica.

A inizio aprile vi abbiamo parlato della nuova Triban GRVL 520, una bici da gravel proposta da Decathlon a un prezzo ottimo: 999,99 euro, da acquistare anche in tre comode rate grazie a ScalaPay. La grande catena di attrezzatura sportiva però vi propone oggi anche una gravel elettrica, a pedalata assistita: la E-Windee, che vanta un motore Ride 50 Evation di Fazua.

Da 252 Wh la batteria con 55 Nm di coppia, una forza che non guarda di certo al top del mercato ma che può in questo modo tenere il prezzo “sotto controllo”: occorrono 4.449 euro per avere una E-Windee, il che potrebbe anche starci visto che Cipollini vende la sua gravel muscolare a 3.860 euro per il solo telaio, poi bisogna aggiungere tutti gli altri elementi.

Tre le modalità di guida, Breeze con 100W di assistenza costante, River, con assistenza progressiva e sportiva, e Rocket, per la massima potenza - che è di 250 W come legge impone. Decathlon assicura che la bici può arrivare a un’autonomia di 120 km con la modalità Breeze.