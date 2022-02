Williams Racing presenta la FW44: ecco la nuova monoposto di F1 di Albon e Latifi

Tra poco più di un mese il Campionato del Mondo 2022 di Formula 1 avrà finalmente inizio. I vari piloti stanno continuando ad allenarsi in vista dei test di pre-campionato che si terranno a Barcellona dal 23 al 25 febbraio, periodo nel quale sarà possibile ammirare le nuove monoposto del mondiale.

Solo una manciata di scuderie devono rimuovere il velo dalla monoposto che prenderà parte ai Gran Premi 2022. Ieri è stato il turno di Alpha Tauri con la splendida AT03 che ha conquistato il pubblico italiano grazie all'omaggio al tricolore all'estremità degli alettoni. Prossimamente, per l'esattezza il 17 febbraio, toccherà alla Scuderia Ferrari mostrare la nuova F1-75, macchina a cui gli ingegneri di Maranello hanno investito tanto tempo e risorse.

Nell'attesa di giovedì, intanto, è toccato alla Williams Racing mostrare al grande pubblico la monoposto con la quale Latifi e Albon, quest'ultimo ingaggiato per sostituire Russel ora in forza alla Mecedes, sperano di riportare in auge la scuderia britannica. Ad ogni modo, tramite la galleria di immagini allegate in calce alla notizia potete dare un'occhiata ai primi piani della FW44.

E voi, invece, cosa ne pensate della vettura con la quale Williams Racing scenderà su pista per il mondiale 2022 di Formula 1, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.