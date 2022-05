La Williams FW14 e la Ferrari 640 di Nigel Mansell vendute a oltre 7 milioni di euro

Lo scorso 11 marzo vi abbiamo anticipato che la leggenda della F1 Nigel Mansell avrebbe messo in vendita alcune delle sue monoposto. Ebbene due di queste son state già battute a più di 7 milioni di euro.

A tenere l'asta a Monaco è stata la casa RM Sotheby's, che ha raccolto la cifra record di oltre 30 milioni di euro grazie a diverse auto da collezione. In particolare la monoposto Williams FW14 di Nigel Mansell, con la quale il pilota ha vinto cinque Gran Premi nel 1991, è stata battuta a 4.055.000 euro, mentre la Ferrari 640, la prima vettura del cavallino rampante su cui Mansell ha vinto un Gran Premio, è stata venduta per 3.605.000 euro.

Abbandonando per un attimo la F1, una Renault 5 Turbo Gruppo 4 del 1980 è stata battuta per 443.750 euro, mentre è record per una Alfa Romeo Tipo 33/3 Sport Racer, venduta a 1.636.250 euro. Quando si tratta di collezionismo non serve inoltre avere delle intere auto da vendere, bastano anche dei singoli elementi: il muso di una Lotus 33 guidata da Jim Clark è stata venduta per 22.800 euro, mentre l'hard top di una Mercedes 300 SL è stato battuto per 52.800 euro. (Foto: Tom Gidden ©2022 Courtesy of RM Sotheby's)