La Williams F1 potrebbe 'indossare' dei colori storici in futuro

La nuova Williams FW45, presentata ufficialmente ieri per il mondiale di Formula 1 2023, presenta una livrea tutto sommato neutra, ma per il futuro nulla è da lasciare al caso. Tutto merito di Gulf, il nuovo sponsor con cui la scuderia inglese ha stretto da quest'anno una solida partnership.

Gulf è un marchio storico reso iconico grazie alla mitica Porsche 917 che fu anche di Steve McQueen, ed è entrata nell'immaginario di tutti gli amanti delle corse automobilistiche. Del resto quei due colori inequivocabili, l'azzurro accostato all'arancio con la scritta Gulf non sono per nulla confondibili, e sono stati spesso e volentieri simbolo di vittoria e di fama a livello planetario.

Vedremo mai una livrea con queste due tonalità anche su Williams? Nulla è da lasciare al caso visto che a riguardo l'amministratore delegato di Gulf, Mike James, ha dichiarato a Motorsport.com: "Naturalmente, qualsiasi cosa faremo in futuro dovrà essere più grande e migliore di quanto fatto in precedenza. Abbiamo molti fan di Gulf in tutto il mondo e abbiamo molte richieste per la nostra livrea. Vogliamo che la nostra livrea sia speciale. Stiamo anche lanciando una serie di piani di attivazione incentrati sui fan. Riteniamo sempre che Gulf sia uno tra gli sponsor preferiti dai tifosi e vogliamo che i fan possano far parte della nostra realtà".

Sulla livrea si è espresso anche il direttore commerciale della Williams, James Bower, che a proposito di Gulf ha spiegato: "Abbiamo concordato una presenza che durerà per tutta la stagione, e lo avete visto oggi. Pensiamo che sarà molto efficace. Avete appena visto la macchina, ma ci sono altri punti di contatto in tutta la squadra. Si può pensare ai momenti chiave di una gara [weekend], come, naturalmente, il rifornimento di carburante, che si collega alla partnership e all'equipaggio dei box e ad alcuni altri componenti".

"Quindi - ha continuato - ci concentriamo molto sul modo in cui prendiamo questi beni iconici e li portiamo in vita. Come ha detto Mike, c'è il potenziale per far sì che questi elementi diventino parte integrante di un'attivazione più ampia da parte dei fan. Quindi quello che avete visto oggi è solo l'inizio e ne vedrete altri quando la squadra scenderà in pista e sarà effettivamente operativa durante la stagione". L'ultima volta che Gulf ha vestito una Formula 1 con i suoi colori è stato in occasione del Gp di Monaco del 2021 con la McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris.