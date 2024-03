Williams correrà con una sola monoposto a Melbourne: Sargeant in panchina

La scuderia Williams si è trovata di fronte a una decisione difficile dopo le prove libere del Gran Premio d'Australia. Il telaio della monoposto di Alex Albon era danneggiato irreparabilmente e mancavano i pezzi di ricambio. Il team ha dunque deciso di mettere in panchina il compagno di squadra, Logan Sargeant.

In sostanza, Albon correrà con la monoposto di Sargeant, una decisione drastica e alquanto insolita. Albon aveva danneggiato la sua Williams durante le prove libere 1, perdendo il controllo della sua vettura e uscendo dalle curve 6 e 7, impattando violentemente contro il muro. La vettura ha subito gravi danni, costringendo Albon a saltare le prove libere 2

James Vowles, team manager della Williams, ha commentato: "Siamo molto dispiaciuti di dover ritirare Logan dal fine settimana a causa dei danni al telaio. È inaccettabile non avere telai di riserva, ma questa è una conseguenza dei problemi che abbiamo affrontato quest'inverno. Ogni gara è importante in una stagione così competitiva, e abbiamo preso questa decisione per massimizzare le nostre possibilità di segnare punti".

Sargeant ha espresso il suo rammarico per la situazione, definendola "il momento più difficile della sua carriera sportiva", ma ha dichiarato di essere pronto a contribuire alla squadra in ogni modo possibile durante il fine settimana. Albon, dall'altro lato, ha apprezzato la professionalità e disponibilità del compagno di squadra e ha sottolineato l'importanza di massimizzare il potenziale della vettura e lavorare insieme alla squadra per ottenere il miglior risultato possibile.

Ultimamente sono uscite un paio di notizie e indiscrezioni bomba nel mondo della Formula 1: primo su tutti, il possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes. Lo stesso Johnny Herbert ha suggerito che Verstappen potrebbe firmare con la Mercedes, dal momento che Toto Wolff sta cercando insistentemente un sostituto per Lewis Hamilton.

Altra notizia che ha scosso il mondo della Formula 1 riguarda le voci che vogliono Adrian Newey, rinomato progettista della Formula 1, sotto la sponda di Maranello. Si ipotizza che il presidente della Ferrari, John Elkann, abbia iniziato a esplorare personalmente questa possibilità. Il caos interno alla Red Bull, con controversie riguardanti Christian Horner e Helmut Marko, ha contribuito ad alimentare queste voci. Si suggerisce che la Ferrari possa offrire a Newey una posizione di grande libertà nel progetto tecnico.

