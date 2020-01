Will Smith dà passaggi a completi sconosciuti con una Porsche Taycan Turbo S

Will Smith è una delle star più famose e amate di Hollywood e, per una campagna atta a promuovere il suo prossimo film intitolato Bad Boys For Life, ha messo in piedi un bello spettacolo nonostante al momento il film stia facendo molto bene al botteghino, avendo già superato i 100 milioni di dollari di incassi su scala globale.

Infatti l'attore di Filadelfia ha fatto coppia con una Porsche Taycan Turbo S per concedere passaggi a fortunatissimi utenti di Lyft, un'impresa di mobilità operante negli Stati Uniti. A questi utenti è stato detto di avere la possibilità di testare una "nuova tecnologia" ma, non appena hanno voltato l'angolo, si sono trovati in un faccia a faccia con Will Smith al volante della supercar elettrica. Le loro comprensibilissime reazioni sono assolutamente esilaranti.

Molto divertente il fatto che Smith si sia dato, anche se brevemente, alla pazza gioia spaventando anche una delle "vittime" dello scherzo. Per un appassionato di auto è difficile scegliere se essere più eccitati per aver incontrato Will Smith o per esser saliti a bordo della Porsche Taycan Turbo S che, allo stato attuale delle cose, porta in dote differenze tecnologiche importantissime rispetto alle vetture tradizionali. Alla fine però dobbiamo dire le cose come stanno: Will Smith è veramente unico.

A ogni modo l'EPA ha appena effettuato i test anche sulla Porsche Taycan Turbo S, e i risultati sull'autonomia hanno avuto un esito al di sotto delle aspettative. L'accelerazione della variante top della gamma Taycan è però straordinaria, come testimonia questo video pubblicato dai ragazzi di WeLoveCars.