Will Smith, multa per eccesso di velocità su una delle strade più pericolose degli USA

Will Smith è tornato alla ribalta delle cronache di gossip nelle ultime ore a seguito di un fatto spiacevole. Il noto attore americano di Io sono Leggenda è stato multato per eccesso di velocità.

Ok, l'artista a stelle e strisce non ha preso la stessa multa da record da 120mila euro di un signore, ma in ogni caso la pena pecuniaria rifilata all'attore di Bad Boys non è stata da poco. Tutta colpa, come precisato dagli americani di TMZ e dagli inglesi del Daily Mail, di una guida al di sopra della velocità consentita su una strada della California, precisamente la Pacific Coast Highway nella splendida località di Malibù.

Il 55enne stava guidando a circa 101 km/h (63 miglia): peccato che il limite consentito fosse di 72 km/h (45 miglia). Quella strada è considerata una delle più pericolose degli Stati Uniti visto che negli ultimi 14 anni sono stati ben 58 gli incidenti mortali in quel tratto della PCH. L'ultimo episodio gravissimo risale all'anno scorso quando una BMW perse il controllo a circa 170 chilometri all'ora, schiantandosi contro quattro giovani studentesse della Pepperdine University, tutte morte sul colpo.

Will Smith, per aver superato di 18 miglia il limite di velocità, dovrà pagare una multa di 400 dollari, ovviamente bruscolini per una star della sua ricchezza, ma comunque uno smacco che ha fatto il giro del mondo.

Non sappiamo quale auto stesse guidando l'attore americano ma è certa la sua collezione d'auto decisamente invidiabile, con diversi i pezzi interessanti in suo possesso a cominciare da una Tesla Roadster, l'auto lanciata da Elon Musk nello spazio. Possiede anche una BMW i8, quindi una Mercedes Maybach 57S, una Rolls Royce Ghost, nonché pezzi più classici della storia americana come una Mustang del 1965.

Will Smith, che ha recitato l'ultima volta nel 2022 nel film Apple Emancipation, sta per tornare al cinema con il quarto capitolo della saga di Bad Boys, con la presenza del suo fido compagno Martin Lawrence. La produzione della pellicola si è conclusa da poco e il nuovo film, dal titolo “Bad Boys 4: Ride Or Die” uscirà nelle sale il prossimo 7 giugno.

