Will Smith ha il camper più grande e lussuoso al mondo: ha due piani e poggia su 22 ruote

Will Smith è uno degli attori più amati e conosciuti, ma sebbene sia una star del cinema, rimane comunque una persona normale e in quanto tale ha deciso di togliersi qualche sfizio. Oltre ad una vasta collezione di auto, Will ha il motorhome a due piani più grande e lussuoso del pianeta.

Il nome di questo colosso della strada è The Heat, ed è una vera e propria casa su ruote che offre qualsivoglia tipo di comfort, con finiture e dettagli degne di uno yacht d’alta classe. Se girasse per le strade italiane rientrerebbe tra i mezzi di trasporto eccezionali data la sua mole, e pensate che una volta in sosta si allarga e si alza diventando una dimora a due piani appoggiata su un totale di 22 ruote, sommando quelle del rimorchio e della motrice.

L’attore si è fatto questo regalo molti anni fa per poter avere un posto dove risiedere durante i lunghi periodi di ripresa tra un set cinematografico e l’altro, e che potesse ospitare anche la famiglia ed eventuali amici. Per questo si rivolse alla Anderson Mobile Estates per costruire il mezzo che vedete nel video.

L’unità abitativa è lunga 17 metri, e una volta allargate le parti mobili, lo spazio abitativo è di circa 110 metri quadri, riempiti con ogni comfort che vi possa venire in mente. Una volta entrati nel rimorchio, ma bisognerebbe dire “in casa”, ci si ritrova nel bel mezzo dell’area giorno, con cucina e salotto/sala da pranzo, dove si vedono controsoffitti in granito, legno a profusione, 14 televisori, rivestimenti in pelle e addirittura una zona adibita al trucco.

Procedendo lungo il corridoio si accede al guardaroba, dopo aver attraversato delle porte a scorrimento automatico con tanto di avvertimento acustico. Da qui si può accedere al bagno che da solo vale 25,000 dollari, ed è anch’esso completo di tutto, compresa una doccia-sauna, e vanta una porta in vetro che all’occorrenza si opacizza automaticamente per preservare la privacy.

Come detto in apertura, il motorhome presenta anche un secondo piano a cui si accede attraverso una scala circolare. Il tetto del rimorchio viene sollevato da 8 pistoni idraulici, e dà vita al piano superiore che è caratterizzato da un enorme salone che ha valenza lavorativa o ricreativa. Può fungere da ufficio o sala riunioni, altrimenti come sala cinema per un massimo di 30 persone, grazie ad uno schermo da 100 pollici a scomparsa.

A questo punto vi starete chiedendo quale sia il valore di tutto questo mausoleo. Ebbene, il prezzo di The Heat si attesta attorno ai 2,5 milioni di dollari, e quando Will non lo utilizza lo affitta con una tariffa settimanale di 9,000 dollari. Nonostante tutti i comfort e le dimensioni generose del motorhome, manca però un garage: il Volkner Performance S è un motorhome di lusso che può ospitare una Bugatti Chiron.

In entrambi i casi le cifre in ballo sono da capogiro, ma fortunatamente ci sono soluzioni più economiche per vivere in mobilità. Vanlab, ad esempio, offre pezzi prefabbricati per allestire il proprio furgone e abbracciare la vanlife.