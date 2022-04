Wiesmann ritorna con la Project Thunderball: una roadster elettrica da quasi 700 CV

Wiesmann è stata fondata nel 1985 in Germania, e di fatto è una delle case più giovani sul mercato che ha saputo ritagliarsi una piccola nicchia di appassionati grazie alle sue coupé e roadster motorizzate BMW. Dopo alcuni anni di latitanza Wiesmann è pronta a tornare con la Project Thunderball, una roadster elettrica che saprà emozionare.

Chiaramente questo modello non ha avrà più niente da spartire con la casa bavarese, dato che sotto alla carrozzeria ci saranno due motori elettrici montati entrambi sull’asse posteriore, infatti anche la trazione sarà soltanto sulle ruote dietro, a differenza di altri veicoli EV che utilizzano un powertrain dual motor.

Il motore fornirà 680 CV di potenza e 1100 Nm di coppia massima, grazie all’energia fornita da una batteria da 83 kWh, che dovrebbe garantire fino a 500 km di autonomia. Non si conoscono i tempi di ricarica, ma in compenso sappiamo che sfrutterà l’architettura a 800 volt (l’industria automobilistica punterà ad adottare soltanto gli 800 volt per la ricarica), così da sfruttare una potenza di ricarica fino a 300 kW. Ovviamente c’è anche un sofisticato sistema di frenata rigenerativa che può essere settato su cinque modalità d’intervento differenti.

La casa tedesca definisce la Project Thunderball come “la prima roadster full electric”, anche se in realtà nel 2008 c’era stata la Tesla Roadster che alcuni ricorderanno. Inoltre ha aggiunto che sarà un’auto incredibilmente divertente da guidare, nonostante i 1700 kg di peso non la rendano certo un peso piuma, ma è comunque in grado di toccare i 100 km/h in appena 2,9 secondi.

A livello estetico la roadster tedesca riprende invece gli stilemi che hanno reso celebre i precedenti modelli a motore termico, ed è caratterizzata da forme tonde e morbide ma al contempo muscolose. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, e sul frontale campeggia nuovamente la griglia con le fattezze di un uovo rovescaito. All’interno invece il look ricorda le spider del passato, con numerosi strumenti analogici rivolti verso il pilota, ma non mancano comunque elementi moderni, come la strumentazione minimale ispirata alle corse e un ampio schermo sulla plancia dedicato all’infotainment.

Wiesmann ha infine comunicato che la vettura verrà prodotta soltanto in 1.000 unità, disponibili per ogni angolo del pianeta, ognuna delle quali avrà un prezzo di 300.000 euro.