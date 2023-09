Whistlindiesel è tornato: dopo aver bruciato una Ferrari ecco la 'barca Challenger'

Lo youtuber WhistlinDiesel, dopo aver dato fuoco a una Ferrari f8 Tributo durante dei "test" su strada di campagna, ha tentato di convertire una Dodge Challenger SRT Hellcat in una specie di barca.

Poiché il Challenger non è mai stato progettato per essere utilizzato su acqua, WhistlinDiesel e il suo team hanno dovuto costruire una base speciale sulla quale posizionare l'auto. Hanno anche creato enormi timoni che si montano nella zona in cui normalmente si trovano le ruote dell'auto.

Il Dodge Challenger SRT Hellcat trasformato in barca sembra funzionare abbastanza bene sull'acqua, anche se presenta alcune limitazioni. I freni, che erano originariamente progettati per funzionare su strada, non sono efficaci sull'acqua, quindi la principale modalità di arresto è mettere la retromarcia e girare i timoni all'indietro. Tuttavia, questo metodo potrebbe non essere altrettanto efficiente o sicuro di un sistema di frenata marina adeguato. Inoltre, il motore V8 sovralimentato da 6,2 litri e 707 CV non riceve il raffreddamento adeguato in questa configurazione, il che potrebbe portare a problemi di surriscaldamento.

Nella seconda parte del video, il YouTuber decide che i timoni non forniscono abbastanza spinta sull'acqua. Quindi, tenta di fissare dei pezzi di legno agli assi dei timoni, ma quando accelera, i pezzi di legno si staccano e volano via.

Tornando alle supercar italiane, WhistlinDiesel non ha distrutto una sola Ferrari F8 Tributo, bensì due. In questo video lo youtuber ha fatto dei test estremi con l'unico scopo (di fatto) di distruggere la Ferrari appena acquistata.