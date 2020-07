Wellcome sconta il monopattino elettrico VivoBike S3: col bonus costa 152 euro

Mentre aspettiamo l'arrivo nei negozi dei nuovi monopattini elettrici Xiaomi, compreso il Mi Electric Scooter Pro 2, nei negozi della catena Wellcome troviamo in offerta il VivoBike S3.

Anche se poche settimane fa sono stati lanciati i nuovi S2, S2 Max e S3 Max, il VivoBike S3 si difende comunque ottimamente visti i suoi 12,5 kg di peso, un motore da 350W, una batteria da 5.200 mAh e un'autonomia di 15-18 km con una singola carica. Può raggiungere i 25 km/h, il limite imposto dalla legge, e vanta tre sistemi frenanti indipendenti: abbiamo un freno a disco, un freno motore e un freno a pedale.

La batteria inoltre è estraibile, dunque se si usura eccessivamente con il tempo non dobbiamo mandare tutto il monopattino in assistenza, basta acquistarne una sostitutiva. Il VivoBike S3 è proposto a 379,99 euro, un prezzo forse eccessivo per le caratteristiche offerte ma che diventa estremamente interessante con il Bonus Mobilità 2020.

Nel caso in cui abbiate la possibilità di accedere agli sconti governativi, che equivalgono al 60% del prezzo totale speso, il VivoBike S3 si prende a soli 152 euro - a rimborso ottenuto, anche se ancora la piattaforma ministeriale per la richiesta non è stata ancora pubblicata. L'offerta dovrebbe essere valida fino al 14 settembre.