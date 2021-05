Il weekend Go Topless Jeep finisce nel caos in Texas: 151 arresti

Se c’è una cosa che gli americani sanno fare davvero bene è divertirsi, organizzando di continuo mega feste e raduni di tutti i tipi. Uno di questi è l’annuale weekend Go Topless, che prende vita su spiagge di tutto il Paese.

A Galveston Bay, in Texas, presso la Crystal Beach c’è stato più di qualche problema lo scorso weekend, dopo lo stop forzato del 2020; la polizia, intervenuta in massa con più di 80 agenti in straordinario, ha effettuato la bellezza di 151 arresti secondi i report dei media locali. 12 persone inoltre sono state arrestate per guida in stato alterato.

Giorni prima dell’inizio del raduno la polizia di Galveston County aveva messo in guardia i partecipanti, promettendo un pugno di ferro sulla condotta dell’evento - ed effettivamente rispetto al 2019 gli arresti sono raddoppiati. Sul posto anche 8 ambulanze e un elicottero nel caso di emergenze estreme. Il Go Topless di Galveston porta non poco scompiglio nella zona, nel 2019 ad esempio 11.000 cittadini americani hanno firmato una petizione per dire basta al weekend, le spiagge USA però sono aperte per legge a tutti, i fuoristrada dunque possono circolare liberamente senza che nessuno possa fermarli.

Cristal Beach però potrebbe prendere il buon esempio di Panama City, in Florida, dove oltre 10.000 partecipanti sono riusciti a raccogliere 20.000 dollari da dare in beneficienza alla comunità locale, un modo per farsi perdonare il folle trambusto…