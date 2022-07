I weekend da bollino rosso e nero: quando partire in modo intelligente

Come ogni anno, milioni di italiani si preparano a spostarsi su e giù per lo stivale con la propria vettura nelle ultime settimane di luglio e per tutto il mese di agosto. Anas e Viabilità Italia hanno anche calcolato i weekend che potrebbero essere critici per la viabilità, andiamo a scoprire quali.

I bollini rossi sono iniziati già dal weekend del 16-17 luglio, le cose però peggioreranno leggermente nel weekend in arrivo, quello del 22-24 luglio, con camion fermi dalle 8 alle 16 il sabato e dalle 7 alle 22 la domenica. Nel weekend del 29-31 luglio ci sarà bollino rosso sin dalla sera del venerdì, con camion fermi dalle 16 alle 22 nella giornata del 29 luglio.

Ad agosto la situazione si fa addirittura "critica", in particolare nella mattina di sabato 6 agosto. Ciò che resta del weekend 5-7 agosto invece sarà tutto a bollino rosso, dunque chi parte in macchina dovrà fare non poca attenzione e munirsi di tanta pazienza. Lo stesso accadrà nel weekend del 12-14 agosto, mentre dal 19 al 21 agosto la situazione dovrebbe leggermente migliorare.

Poi un ulteriore peggioramento da 26 al 28 agosto, uno dei weekend di rientro dalle vacanze, mentre per vedere diversi bollini gialli ci vorrà Ferragosto, le giornate del 22, del 29 e del 31 agosto più i primi due weekend di settembre. Sarà un'estate all'insegna dei carburanti appena al di sotto dei 2 euro, con la benzina self arrivata a 1,97 euro al litro.

Ricordiamo che con l'attuale caro benzina gli italiani spenderanno 330 euro di benzina per andare da Torino a Reggio Calabria (+69 euro dal 2021), in media il rincaro della benzina è stato del 26,4% in un anno, per il gasolio del 35,3%.