I weekend da bollino rosso dell'estate 2023: i consigli della Polizia Stradale

Per molti italiani stanno per iniziare le vacanze 2023, come ogni anno dunque sulle strade italiane si prevede traffico intenso e weekend da bollino rosso - e più o meno sappiamo già quali saranno i giorni da evitare.

Le criticità più importanti sono previste soprattutto per gli ultimi due weekend di luglio: da sabato 22 a domenica 23 e poi ancora dalla sera di giovedì 28 a domenica 30 è previsto bollino rosso sulle nostre autostrade. Anche il primo fine settimana di agosto sarà condizionato dal traffico intenso, parliamo di sabato 5 e domenica 6. Anche se non saranno giornate da bollino rosso o nero, bisogna fare attenzione anche ai primi weekend di luglio. Questo per quanto riguarda le partenze, poi ci saranno i giorni del ritorno: secondo i dati diffusi dalla Polizia di Stato ed elaborati da Viabilità Italia, bisognerà fare attenzione soprattutto ai weekend dal 18 al 20 agosto e poi dal 25 al 27 agosto.

La Polizia Stradale ha anche diffuso alcuni pratici consigli per cercare di scongiurare il più possibile eventuali incidenti, e sono i classici consigli di sempre: allacciare sempre la cintura, non superare i limiti di velocità, non assumere stupefacenti o alcol prima di guidare, rispettare le distanze di sicurezza e controllare a dovere il proprio veicolo prima di partire (ne abbiamo parlato anche nell’articolo Cosa fare per partire in totale sicurezza). Potrebbe sembrare superfluo rimarcare consigli di questo tipo, eppure esistono persone che ancora ignorano le più basilari norme di sicurezza stradale. A tal proposito proprio la Polizia Stradale ha inaugurato una campagna di educazione stradale che dal 30 giugno arriverà al 3 settembre e toccherà diverse località balneari.