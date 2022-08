Weekend da bollino nero sulle autostrade: in arrivo più informazioni per i viaggiatori

Quello che sta per iniziare si prospetta essere un weekend da bollino nero sulle autostrade italiane, con milioni di italiani che si metteranno in viaggio verso le località di vacanza. Per questa ragione, Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato stanno lavorando per fornire ai viaggiatori più informazioni.

Già a partire dalla giornata di domani, i Poliziotti della Stradale, il personale Aspi e volontari Anpas interagiranno con i viaggiatori in sosta presso le principali aree di servizi per fornire loro informazioni e servizi aggiuntivi. Ad esempio sarà disponibile l’assistenza sanitaria che metterà a disposizione un’ambulanza con volontari a bordo, ma anche informazioni sulle condizioni della viabilità in tempo reale.

Sarà anche possibile provare a percorrere un itinerario indossando dei visori che simuleranno le condizioni di guida dopo aver assunto droghe ed alcol.

Per i più piccoli saranno disponibili dei momenti di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere mentre si è in macchina.

Questa che è stata soprannominata la “Carovana della Sicurezza alla Guida” sarà disponibile sui punti più trafficati della rete autostradale, sia nei fine settimana del controesodo che nei settimana dell’esodo, dalle 10alle 18. Il calendario prevede che sia presente a Secchia Ovest in A1 sud, Modena il 5 e il 6 agosto, e Prenestina Ovest in A1 sud, Magliano Sabina il 12 e 13 agosto, oltre che presso la Casilina Est in A1 nord, Pontecorvo il 20 e 21 agosto, e Conero Est in A14 nord, Ancona il 27 e il 28 agosto.

Nel frattempo, nella giornata ieri il Governo ha prorogato il taglio delle accise sulla benzina.