WEC Portimao: Toyota imbattibile ma la Ferrari c'è

All’Autódromo Internacional do Algarve, comunemente conosciuto come Portimão, è andata in scena la seconda gara del Campionato del mondo endurance (WEC). La Toyota si è confermata prima forza ed ha portato sul gradino più alto del podio la GR010 HYBRID numero 8.

L’hypercar del team Toyota Gazoo Racing - guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa - ha confermato la posizione conquistata nella pole. A conclusione delle sei ore di gara, alle sue spalle è giunta la Ferrari 499P numero 50 di AF Corse, con l’equipaggio Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen. Al terzo posto la Porsche 963 numero 6 di Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Si tratta di un traguardo storico: per la prima volta nella storia una LMDh, una delle due categorie che compongono i prototipi di classe più alta, è andata a podio.

La Toyota numero 7, che ha anche condotto la gara durante le prime ore, si è dovuta accontentare del nono posto a causa di un problema ad un sensore FIA, utilizzato per controllare l’energia della vettura. Portimão ha messo a dura prova i freni dei prototipi. La Vanwall Vandervell 680 di Jacques Villeneuve è andata in testacoda a causa di un incendio al disco anteriore destro, mentre la Ferrari 499P numero 51 si è dovuta accontentare del sesto posto a causa dei problemi di surriscaldamento dei freni.

Nonostante il ritmo di gara abbia confermato la superiorità tecnica di Toyota, Ferrari può vedere il bicchiere mezzo pieno: l’assetto delle 499P, più conservativo in ottica gara rispetto al Sebring, ha dato segnali estremamente positivi sul consumo gomme. Inoltre i due equipaggi hanno ottenuto prestazioni simili, un segnale incoraggiante dopo l’eterogeneità di prestazioni di Sebring.

In LMP2 la gara è stata vinta dalla United Autosports, sulla Oreca 07 #23 guidata da Giedo van Der Garde, Oliver Jarvis e Josh Pierson, nuovamente sul gradino più alto del podio in GTE la Chevrolet Corvette C8.R #33 di Nicky Catsburg, Ben Keating e Nicolàs Varrone. (foto copertina: Toyota)