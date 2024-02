WEC 2024 al via, occhi puntati su Valentino Rossi: dove vedere la gara in Qatar

Una nuova stagione di Formula 1 è ormai ai blocchi di partenza (qui le gare in programma su Sky), nel weekend dell’1-2 marzo - infatti - si terrà la prima gara della stagione in Bahrain, non è però il solo campionato a iniziare... Nello stesso weekend prende il via una nuova stagione del FIA WEC.

Il primo appuntamento del Campionato Mondiale Endurance (WEC) è con la spettacolare 1.812 km del Qatar. A darsi battaglia vi sono 14 costruttori (Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren, Peugeot, Porsche e Toyota), ben 37 vetture differenti (19 Hypercar, 18 LMGT3) e una entry list di 111 piloti provenienti da 28 Paesi diversi. In 12 anni di storia, il FIA WEC 2024 già si candida a essere il più emozionante di sempre (ecco la Lamborghini che sfiderà la Ferrari nel WEC).

In questa prima sfida ogni giro del circuito è pari a 5,418 km, con i piloti delle hypercar che si troveranno a cambiare marcia 44 volte raggiungendo velocità massime fino a 307 km/h; da telemetria, sembra che i piloti passino il 45% del tempo sul giro in Full Throttle, dunque con l’acceleratore schiacciato al massimo. Ovviamente molti riflettori sono per il sette volte campione del mondo di MotoGP Valentino Rossi che corre per il team WRT in LMGT3 (per lui una BMW M4 LMGT3 con l’iconico numero 46), abbiamo poi Jenson Button nell’Hertz Team JOTA in Hypercar e Mick Schumacher in lizza con l’Alpine Endurance Team, Hypercar - per ricordare solo alcuni dei nomi eccellenti che corrono nel WEC. Robert Kubica, inoltre, sarà al volante della Ferrari 499P.

Dove si può seguire il WEC in TV? Tutte le sessioni di qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta integrale sui canali sportivi di Discovery+ in abbonamento, su Eurosport 2 invece verranno aperte diverse finestre live sulla gara. Infine sui canali Mediaset sarà possibile trovare gli highlights. Nello specifico la 1.812 km del Qatar sarà visibile in diretta a partire dalle 08:30 di sabato 2 marzo, su Discovery+ ed Eurosport 2.