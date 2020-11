Voucher del Bonus Mobilità 2020 rivenduti a 200 euro sul web, attenzione

Avreste mai pensato che qualcuno avrebbe tentato di lucrare sul Bonus Mobilità 2020? Magari rivendendo i voucher ottenuti sulla piattaforma del Governo? Probabilmente no, eppure la realtà supera talvolta persino la fantasia... Sul web sono diversi i furbetti già pizzicati a rivendere i loro voucher.

Sembra assurdo ma è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, già attivata dal Ministero dell’Ambiente affinché scovi nuovi tentativi di rivendita. A confermarlo è stato il ministro dell’ambiente Sergio Costa nel corso di un’intervista rilasciata al magazine online Open. Il ministro, che ha anche confermato che la piattaforma riaprirà il 9 novembre nonostante i fondi siano terminati, per concedere il rimborso anche a chi è rimasto potenzialmente fuori, si è detto davvero amareggiato.



“Non posso accettare che qualcuno lucri su questa iniziativa. Fate attenzione dunque, la Guardia di Finanza è stata già avvertita”. Ma come funziona esattamente la cosa? Qualcuno ha richiesto il voucher appositamente per rivenderlo a qualcun altro. Su un'inserzione di Subito.it si legge: “Vendo per impossibilità di acquisto voucher di 500 euro da spendere per un monopattino o simili. L’acquisto avverrà in mia presenza, lo cedo per 200 euro”. Se si è impossibilitati all’acquisto, perché prenotare un voucher, sottraendolo di fatto ad altre persone aventi diritto? La risposta la sappiamo già, speriamo solo di non vedere più casi simili...