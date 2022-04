Con Waze indietro nel tempo: si naviga negli anni '70, '80 e '90

Vi mancano gli anni '70? Avete una nostalgia insana per gli anni '80 oppure ascoltate soltanto le grandi canzoni pop degli anni '90? Waze vuole venire in vostro soccorso con le nuove modalità Retrò. Il tema si concentra proprio sugli anni '70, '80 e '90.

Per un periodo di tempo limitato potrete modificare il vostro Mood e personalizzare l'icona dell'auto, lasciandovi guidare da nuove voci di navigazione pensate appositamente per farvi rivivere pienamente l'atmosfera degli anni d'oro del secolo scorso. Sono tre i nuovi Umori/Mood di Waze (perché scegliere Waze?), nello specifico Trendy è il mood dedicato alla lampada di lava tanto in voga negli anni '70, lo stereo portatile A palla! è invece il simbolo degli anni '80, mentre a rappresentanza degli anni '90 troviamo Al top, un classico desktop del PC.

Fra i mezzi invece trovate l'iconico Hippie Van per gli anni '70, il Bolide Rosso per gli anni '80 e infine la due posti SUV4EVA per gli anni '90. A partire da oggi 13 aprile 2022 si potrà inoltre personalizzare la voce di navigazione, si può ad esempio scegliere un eccentrico DJ anni '70, un coach di aerobica anni '80 e una pop star anni '90 (voci purtroppo disponibili solo in lingua inglese, francese e portoghese).

Ricordiamo che lo scorso anno Waze si è aggiornata con una nuova schermata Pre-Drive.