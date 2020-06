Waze si rinnova completamente per festeggiare i 130 milioni di utenti

Chi fra voi ricorda il temuto Tuttocittà? E quanti di voi usavano lo stradario nazionale per viaggiare? Oggi tutto questo sembra l'età della pietra, non facciamo più un passo senza i nostri cari navigatori GPS, con Waze che risulta essere uno dei più usati in assoluto. L'app ha infatti festeggiato i suoi primi 130 milioni di utenti.

Sono dunque 130 milioni i Wazer che usano costantemente l'applicazione acquistata ormai qualche anno fa da Google. Un traguardo importante per il celebre "navigatore social", l'unico nel suo genere a rendere gli utenti parte attiva della navigazione - con possibilità di segnalare code, incidenti e quant'altro. Per l'occasione Big G ha pensato di rinnovare l'app, regalando agli utenti una nuova icona, un design rinnovato, una nuova impostazione visiva per le mappe e più di 30 nuovi Moods - con altri in arrivo prossimamente.

La nuova app è ora in fase di distribuzione sia su iOS che Android, con un entusiasta Jake Shaw, a capo del reparto creativo di Waze, che ha commentato: "Questo nuovo aggiornamento rende Waze ancora più unico. Abbiamo pensato a un nuovo formato per la nostra mappa, introdotto nuovi Moods per descrivere ciò che proviamo durante i nostri viaggi, oltre ad aver creato una nuova tavolozza di colori per portare un po' più di allegria in strada".