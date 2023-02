Waze 'indovino': ha segnalato un incidente prima che accadesse?

In queste ultime ore è divenuto virale un curioso video con protagonista Waze, una delle applicazioni di navigazione satellitare più utilizzata al mondo insieme a Google Maps e Mappe. Cosa è successo? Il software è stato in grado di prevedere il futuro, segnalando un incidente prima che lo stesso accadesse: o forse è solo un malinteso.

No, non abbiamo avuto le visioni, ma si tratta semplicemente di un evento dimostrato da un video che è stato pubblicato su Youtube nelle scorse. Waze, di recente installato di default su Renault, è considerata una delle migliori app in assoluto soprattutto perchè aggiornata dagli automobilisti in tempo reale. Una community a livello mondiale che permette di segnalare tutti gli eventi che si verificano sulle strade fra incidenti, code, postazioni della polizia e via discorrendo.

Ma quanto mostrato da un filmato registrato da una dashcam lascia decisamente senza parole. Nel video, che trovate in alto a questa pagina, si nota il momento esatto in cui un pick up bianco va ad impattare il proprio muso contro un camion della FedEx. Ebbene Waze ha annunciato lo scontro pochi istanti prima che accadesse. Nel filmato si sente infatti l'app che segnala la presenza di un incidente, e in meno di un secondo il van va a sbattere contro il mezzo pesante.

Nel video si vede ancora l'autista del furgoncino 'incidentato' mentre si ferma per qualche istante, per poi cambiare corsia e accelerare, senza fermarsi per constatare i danni. Ovviamente stiamo parlando di un tamponamento leggero e non di un maxi incidente, e anche il camionista di FedEx non sembra accennare a volersi fermare, ma sorprende la previsione temporale di Waze.



In realtà, leggendo sulle pagine di Reddit, si è scoperto che l'app non ha fatto alcuna magia. Semplicemente l'incidente che era stato segnalato era avvenuto più avanti, e lo scontro fra il pick-up bianco e il camion è stata solo una curiosa coincidenza. L'app “incriminata”, come abbiamo detto sopra, è una delle più utilizzate dagli automobilisti, ma anche Google Maps, che ha introdotto l'opzione per selezionare il motore va per la maggiore: forse non fa le 'magie' della sua concorrente, ma racchiude al suo interno diverse funzioni molto utili.