Waze arriva su sistemi infotainment Renault: verrà integrato con OpenR Link

L’applicazione Waze per la navigazione social è una delle più utilizzate al mondo - per capire le ragioni, vi spieghiamo i punti di forza di Waze - e da oggi debutta sul sistema infotainment OpenR Link delle Renault di ultima generazione, arrivando per la prima volta in assoluto nelle auto senza usare Android Auto o Apple CarPlay.

L’annuncio arriva direttamente da Google che, tramite il blog ufficiale Waze, ha comunicato il lancio dell’app dedicata su “auto selezionate con Google integrato”, ovvero con il sistema operativo Android Automotive by Google. Per attivare l’app è sufficiente entrare sul Google Play Store tramite il display offerto dalla casa automobilistica francese o su My Renault, installando infine Waze per OpenR Link.

Il vantaggio chiave di questa soluzione è evidente: senza la necessità di usare l’app su smartphone, la guida diventa più sicura e i conducenti possono godere di un display di navigazione più grande ad altezza occhi, con meno distrazioni. Aron Di Castro, Direttore di Marketing e Partnership presso Waze, ha affermato: “Poiché sempre più utenti Waze interagiscono con noi sulle piattaforme in-car e vediamo progressi nelle tecnologie in-car, è importante offrire le migliori esperienze di guida ai nostri utenti, motivo per cui siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Renault. Avere la navigazione, il percorso e gli avvisi in tempo reale di Waze integrati nel display dei veicoli Renault, rende l'esperienza di guida semplificata e fluida. Non vediamo l'ora di portare questa eccellente esperienza di guida a più utenti in tutto il mondo nel 2023”.

Con Renault come prima casa automobilistica a offrire Waze direttamente sullo schermo multimediale del veicolo, nello specifico sui nuovi veicoli elettrici Renault Austral Hybrid e Renault Megane E-Tech in Europa, non ci resta che vedere se altri marchi seguiranno questa mossa.

Parlando sempre della società francese, a novembre abbiamo parlato di Renault tra realtà e metaverso.