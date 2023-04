Waze disponibile al download sulle Polestar con Google integrato

I più informati fra voi sanno già che a bordo delle Polestar è possibile sfruttare il software Android Automotive di Google, ovviamente personalizzato dalla società svedese. Ebbene a bordo delle auto Polestar arriva ora Waze come app "nativa".

A partire dal 19 aprile 2023 su tutte le vetture Polestar con Google integrato arriva infatti l'applicazione Waze - che andrà scaricata all'interno del Google Play Store accessibile direttamente sullo schermo centrale della vettura. Waze non è certo un'app che ha bisogno di presentazioni, per molti utenti è la migliore esperienza di navigazione che si possa avere grazie al suo lato "social" (perché scegliere Waze come app per la navigazione?). La navigazione infatti è migliorata dagli stessi utenti che utilizzano il servizio, che segnalano attivamente blocchi stradali, lavori in corso, incidenti, posti di bocco della Polizia Stradale e tanto tanto altro. In questo modo il percorso suggerito dall'applicazione sarà sempre il più aggiornato e ottimizzato per un arrivo nel più breve tempo possibile.

Su Android Automotive Waze avrà le stesse funzionalità e caratteristiche della classica app mobile, ci sarà solo una mancanza: i comandi vocali tramite Google Assistant. Beneficerà però di un display più grande e integrato con aggiornamenti in tempo reale segnalati lungo il percorso.

Per saperne di più sul mondo Polestar, abbiamo provato la Polestar 2 con Performance Pack.