Waze si aggiorna: arriva una nuova schermata Pre-Drive per una guida ancora più Smart

Se un tempo si aveva sempre in auto una cartina nazionale o un Tuttocittà locale, oggi ci si muove con metodi più smart come i navigatori, sempre più avanzati e connessi. Fra questi Waze si è sempre fatto notare per via delle sue capacità social, con l’app che da oggi diventa ancora più versatile con la nuova schermata Pre-Drive.

Per andare da un punto A a uno B abbiamo sicuramente diverse opzioni, dalla più economica alla più breve, passando per la più veloce. Vorremmo viaggiare potendo scegliere sempre la migliore soluzione e per questo Waze ha introdotto una nuova schermata di Pre-Drive, tramite la quale potremo ricevere nuove indicazioni sui percorsi alternativi, sulle condizioni del traffico e sui rapporti in tempo reale, così che ogni volta si possa prendere la decisione migliore tra quelle proposte.



Potremo evitare un tratto di autostrada notoriamente congestionato, sapere quanto ci costerà il pedaggio più avanti, potremo anche capire perché Waze ci ha suggerito un itinerario anziché un altro - così da fare scelte ancora più consapevoli. L’aggiornamento sarà distribuito da oggi a livello globale e nei prossimi due mesi raggiungerà tutti gli utenti in ogni parte del mondo, assicuratevi dunque di avere l’ultima versione di Waze scaricata così da avere tutti gli ultimi aggiornamenti appena possibile.