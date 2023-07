Wayne Gardner teme per la vita di Marc Marquez: 'Si deve ritirare o rischia di farsi male'

Marc Marquez rischia di ammazzarsi se continuerà a gareggiare in MotoGp. E' questo in estrema sintesi il pensiero dell'ex pilota delle moto Wayne Gardner, campione del mondo nel 1987 della classe regina, e vice campione l'anno successivo.

Uscendo allo scoperto nelle scorse ore, intervistato da Motosan, ha parlato così del classe 1993 spagnolo, quest'anno vittima di continue cadute dopo azioni forse un po' troppo spericolate: “La mia opinione è che Marquez dovrebbe ritirarsi finché può. Sono un suo grande fan, ma temo che si farà male seriamente se proverà ancora a tornare. Le moto sono cambiate, i piloti sono molto più giovani. Ha già 30 anni ed è una mentalità diversa. Non lo dico da un punto di vista critico, sono preoccupato per la sua vita futura, deve capire che ha ancora almeno altri 50 anni da vivere”.

Quindi Gardner ha ribadito il concetto: “Marc ha subito molti infortuni, ma torna e si infortuna subito di nuovo. Se lo basi sul numero di gare che si sommano agli incidenti... Ai miei tempi, se avessimo avuto cinque o sei incidenti all'anno ci saremmo ammazzati. Tuttavia, grazie a tutte le attrezzature attuali, i piloti si infortunano di meno, ma cadono di più. Insomma: la fanno franca. Sono stato nella stessa situazione di Marc e quando hai subito molti infortuni è difficile vincere di nuovo. La mentalità cambia, il corpo si indebolisce e tutto questo diventa un ciclo di frustrazione”.

Secondo l'ex pilota australiano anche la Honda ha le sue colpe, avendo considerato il classe 1993 un pilota collaudatore, cosa che in realtà Marquez, con cui Valentino Rossi ha ancora un conto in sospeso, non è: “In Honda non investono in buoni collaudatori. Fanno affidamento su Marc Márquez, che è molto veloce, ma non credo sia un buon collaudatore. Márquez ha molto talento, ma il problema è che non è un collaudatore e non sa come migliorare la moto. È qui che, consapevole che molti piloti non sono all'altezza del suo livello, lui continua a spingere al di sopra di ciò che è gli consente il mezzo stesso".

Gardner ha poi concluso: “Per Marc vincere un'altra gara dopo aver vinto otto campionati del mondo non dovrebbe essere una priorità ora. La mia opinione è che abbia già fatto abbastanza. Il problema è che Marc è così, così competitivo che continua a girare sempre più veloce finché non cade. Siamo stati tutti in quella posizione e un giorno ti svegli e dici a te stesso che forse non dovresti correre un tale rischio e che ti piacerebbe goderti il resto della tua vita. Ecco come la vedo oggi e spero che anche Marc la veda presto così".

Il numero 93 è da tempo al centro delle vicende di mercato, e un'ultima mirabolante ipotesi parla addirittura di uno sbarco di Marc Marquez nel team Ducati di Valentino Rossi.