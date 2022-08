Waymo ha portato una serie di updates ai propri robotaxi per renderli più user-friendly

La sempre più evoluta guida autonoma ha fatto sì che iniziasse lo sviluppo di robotaxi elettrici capaci di muoversi nei contesti urbani da soli. In Cina ci sono già due città che hanno un servizio di robotaxi funzionante e senza conducente ad esempio, ma ci sono anche oltreoceano, e aziende come Waymo vogliono rendere il tutto più user-friendly.

Per chi non lo sapesse, Waymo è un'impresa del gruppo Alphabet che utilizza la tecnologia per creare autovetture autonome, e di recente ha partecipato all’Inclusive Design Challenge organizzato dal dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (a San Francisco circolano 30 robotaxi senza conducente della compagnia Cruise), portando degli interessanti aggiornamenti ai suoi robotaxi volti a migliorarne l’accessibilità.

I taxi autonomi di Waymo utilizzeranno quindi un nuovo apparecchio sul tetto che mostra le iniziali del cliente che ha fatto richiesta del servizio, così da essere facilmente individuabile nel traffico, specialmente pensando ad un domani, quando i robotaxi saranno sempre di più. Inoltre appare anche un “Car ID” personalizzabile dall’app del servizio.

L'app offrirà anche la navigazione passo-passo, ma non solo per il conducente. Il cliente riceverà anche aiuto per trovare il percorso migliore per il proprio robotaxi utilizzando i dati su marciapiedi, strisce pedonali e altri ostacoli che i passeggeri potrebbero incontrare.

A questo si aggiunge una sorta di bussola che indica la distanza dal robotaxi, così da facilitare l’individuazione del mezzo anche quando il GPS non fornisce informazioni più precise. Infine, i robotaxi emettono una suoneria per aiutare l’identificazione del mezzo dei clienti che hanno problemi alla vista.

Lo sviluppo però non termina qui, e Waymo è già al lavoro per ampliare ulteriormente l’accessibilità dei suoi robotaxi, in particolare per le persone con disabilità, che verranno coinvolte nello sviluppo per offrire un servizio ancora migliore.