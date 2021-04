Wayel W3, lo scooter elettrico simil 125cc tutto italiano: caratteristiche e prezzo

Continua a crescere l’offerta relativa ai nuovi scooter elettrici nel nostro Paese, oggi infatti vi presentiamo il Wayel W3, nuovo prodotto del gruppo italiano FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici).

Questo W3 si unisce ai fratelli minori W1 e W2, offrendo una potenza equivalente a un 125cc. Le sue linee vintage, che potrebbero sembrare un omaggio a Vespa e Lambretta, sono spinte da un motore Bosch da 4 kW integrato nella ruota posteriore. Doppia invece la batteria, a marchio LG, che promette un’autonomia fino a 100 km, con una velocità massima di 75 km/h.

”Caratteristiche e prestazioni che - ha sottolineato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti - lo pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita”. L’equipaggiamento di serie include un comodo display LCD a colori, fari LED, una presa USB integrata, un sistema antifurto sonoro, la sella in ecopelle e un ampio portacasco sotto di essa.

Le gomme sono da 12”, mentre il prezzo dello scooter - già disponibile presso la rete di vendita di riferimento nella colorazione Titanio - è di 4.750 euro. Una cifra che può scendere, grazie agli attuali incentivi statali, fino a 3.193 euro grazie alla rottamazione e allo sconto del 40%. Senza rottamazione lo sconto si ferma al 30%.