Warthog di Halo contro la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro: una sfida assurda

I ragazzi del canale YouTube Hoonigan non vanno mai al risparmio quando si tratta di proporre gare di accelerazione ai limiti della follia, ma questa volta probabilmente si sono superati, poiché ai nastri di partenza vediamo un Warthog di Halo e la iconica DeLorean che rimanda a Ritorno al Futuro.

Insomma, il video in alto si affida totalmente alla fantasia basandosi però su motori reali, e incredibilmente potenti. Da una parte l'enorme veicolo militare appartenente all'epopea videoludica spaziale monta un V8 Ford biturbo da 1.000 cavalli di potenza, i quali vengono convogliati verso tutte e quattro le ruote.

Dall'altra parte invece si posiziona una macchina che in genere si affida ad un V6 Peugeot da 130 cavalli. Stavolta però il team ha deciso di inserire nel vano motore l'ottimo V6 biturbo da 3,3 litri della Kia Stinger (ecco la Stinger mentre sfida una VW Arteon), ma non si è accontentato dell'output standard: adesso l'unità sprigiona 494 cavalli di potenza e, in base a quanto detto nella clip, è la DeLorean più veloce del mondo.



Detto questo, non ci resta che scoprire l'esito della gara. Il Round 1 ha visto la DeLorean avvantaggiarsi nei primi metri e mantenere il margine fino al traguardo grazie ad una partenza fulminea. Il Warthog va probabilmente a pagare un peso da macigno, e per vincere nel Round 2 ha dovuto prendere qualche metro al via. Il Round 3 è stato il più equilibrato, ma a quanto pare con una partenza perfetta il Warthog è riuscito a superare la bandiera a scacchi con qualche centimetro di vantaggio sulla sua rivale.



A proposito di sfide ai limiti della follia ci teniamo a chiudere citando il duello tra Kawasaki H2R e una Huracan potenziata: vincono le due o le quattro ruote?