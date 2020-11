Warren Buffett pronto a investire su Tesla? Il rumor fa volare Elon Musk in borsa

Come vi abbiamo anticipato lo scorso 17 novembre, Tesla sta per entrare nell’indice S&P500, che raccoglie le 500 aziende americane a maggiore capitalizzazione. La notizia ha ovviamente esaltato i mercati - e le cifre potrebbero salire ancora visti gli attuali rumor.

L’obiettivo dell’S&P500 era nei sogni di Elon Musk da tempo, ora finalmente la società è riuscita - dopo aver passato un periodo non semplice nel 2018 - nel suo intento, con prevedibili e chiare ripercussioni sul titolo in borsa. Nella giornata di ieri, 18 novembre, TSLA è cresciuta dell’8%, oggi dovremmo toccare il 10%, il che significa che in due giorni il titolo ha guadagnato circa 80 miliardi di dollari in valore.

Le cose potrebbero mettersi ancora meglio in seguito agli ultimi rumor: si vocifera infatti che un grosso player della finanza globale stia infine per mettere le sue mani sul titolo, acquistando senza freni. Volete sapere il nome? Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi d’America, che nelle ultime settimane ha mescolato un po’ di carte all’interno del suo portafoglio titoli. Ha rivenduto parecchie azioni Apple e ha puntato su Pfizer, l’azienda che ha perfezionato il primo vaccino funzionante per il COVID-19. Ora, come ciliegina sulla torta, il magnate potrebbe investire pesantemente su Tesla, il che per la società di Elon Musk sarebbe un grandissimo traguardo, segno di estrema fiducia.

Il nuovo investimento potrebbe essere di circa 11 miliardi di dollari e rappresenterebbe un vero cambiamento dei tempi. Buffett infatti ha denaro investito in diverse compagnie automotive tradizionali, che negli ultimi anni hanno giocato di lobby contro Tesla, inoltre il magnate ha anche soffiato contro lo sviluppo dell’industria dei pannelli solari in Nevada, altro mercato chiave per Musk e soci. Se Buffett fa cambiare il vento, può cambiare davvero l’intera industria di riflesso...