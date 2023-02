Wallbox in sconto su Amazon: fino a 22 kW con il 15% di sconto

Su Amazon è davvero possibile trovare di tutto, comprese le wallbox per la ricarica casalinga delle auto elettriche. Oggi a tal proposito vogliamo segnalarvi un’ottima offerta su una wallbox Green Cell, ora disponibile con il 15% di sconto.

La Green Cell GC EV PowerBox è davvero una wallbox “full optional”, può essere usata per ricaricare sia auto Full Electric che Plug-in Hybrid. La sua potenza può addirittura arrivare a 22 kW, è però possibile impostare la wallbox anche sugli 11 kW o i 7,2 kW, dipende dal vostro impianto. La box viene venduta assieme a un cavo di Tipo 2 lungo 6 metri per la massima flessibilità e compatibilità, praticamente quasi tutte le vetture elettrificate con connessione alla rete vendute in Italia sono compatibili con la ricarica AC di Tipo 2.

La wallbox presenta un ottimo schermo LCD per il controllo della ricarica, inoltre è IP66, dunque non dovrebbe avere problemi con la polvere e la pioggia. Si monta facilmente grazie a un kit di installazione che contiene una dima di foratura, un set di viti e una staffa per riporre i cavi a parete. Amazon la vende in sconto con disponibilità immediata a 469 euro, -15% rispetto al prezzo consigliato di 549,95 euro, un’occasione davvero niente male viste le caratteristiche tecniche del prodotto.



Se non avete spazio adeguato per installare una wallbox a casa, si può comunque acquistare un'auto elettrica senza avere una wallbox?