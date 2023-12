Wallbox in offerta su Amazon a dicembre 2023: coupon fino a 200 euro

Sempre più italiani possiedono un’auto elettrica. Anche se l’alimentazione cresce lentamente, nel 2023 sono comunque state vendute 59.839 BEV e qualcuno fra voi potrebbe essere alla ricerca di una nuova wallbox casalinga. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del momento su Amazon.

Non abbiamo testato in prima persona tutte le wallbox di cui parleremo in questo articolo, dunque il nostro suggerimento è dovuto solo al tipo di offerta disponibile. Merita una segnalazione, ad esempio, una wallbox di E-Polar che da 499 euro arriva a costare 200 euro in meno grazie a un coupon di Amazon. 299 euro per una wallbox che arriva fino a 11 kW e ha un cavo di Tipo 2 da 5 metri incluso nella confezione è un’occasione da prendere sicuramente al volo.

Interessante anche la wallbox da 7 kW di WISSENERGY, proposta con un cavo di Tipo 2 da 6 metri: sui 339 euro di costo è possibile applicare un coupon da 50 euro, si arriva così a 289 euro. In alternativa, sempre con coupon, è possibile prendere la versione da 11 kW a 319 euro.

Altro suggerimento, altro coupon: la wallbox di Ecopoint da 7,2 kW completa di connessione WiFi si può avere con 100 euro di sconto, dunque a 379 euro. Anche in questo caso il cavo di ricarica è incluso ed è lungo 5 metri.

Se siete alla ricerca di una wallbox da ben 22 kW, la Pulsar Max si può avere a 856 euro anziché 1.081,99 euro, con un risparmio del 21%. Include un cavo di ricarica da 7 metri, connessione WiFi e Bluetooth, installazione express interna o esterna. In alternativa c’è la Pulsar Plus fino a 7,4 kW a 689,52 euro.

Un altro coupon si può avere sulla Fizzenergi fino a 7 kW: si arriva a 299 euro con 100 euro di sconto applicato. Include un cavo da 5 metri, connessione WiFi e possibilità di avviare la ricarica tramite tessera RFID o app, dunque ideale se avete intenzione di installarla in uno spazio comune a cui accedono anche altre persone.