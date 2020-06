Walkcar, lo scooter elettrico a quattro ruote grande quanto un laptop

Con l'arrivo del Bonus Mobilità 2020 si fa un gran parlare di monopattini ma non solo, è infatti possibile ottenere un rimborso anche con altri veicoli di trasporto individuale come hoverboard, dispositivi Segway e simili. Magari qualcuno vuole una Walkcar di Cocoa Motors...

Si tratta di un dispositivo che probabilmente non avete mai visto, una novità a quattro ruote (motivo per cui la chiamano "car") estremamente compatta che va a sostituire eventuali monopattini elettrici, boosted board e quant'altro... Visti gli spessori, è quasi come avere un laptop da 13 pollici dotato di ruote e motore, in grado di ospitare giusto i vostri piedi e null'altro.

A dirlo è la stessa Cocoa Motors, che per la sua Walkcar ha scelto materiali di prim'ordine come la fibra di carbonio e l'alluminio di livello aeronautico. Questo piccolo oggettino è in grado capace di salire fino a 10 gradi di pendenza, cambia direzione seguendo il peso del nostro corpo e si ferma in automatico appena scendiamo. Pesa 2,9 kg (dunque nessun monopattino o bici elettrica pieghevole può competere), raggiunge i 16 km/h in Sport Mode, i 10 km/h in Normal Mode, mentre sull'autonomia si dovrà certamente lavorare in futuro: 5 km in Sport Mode, 7 km in Normal Mode.

Ovviamente si tratta di un veicolo "complementare", da usare magari una volta scesi da un treno o dopo aver lasciato l'auto in un parcheggio e continuare "a piedi". Inoltre, ciliegina sulla torta, le sue ruote hanno anche delle sospensioni... comprereste un dispositivo simile? A proposito, costa 198.000 Yen, circa 1.600 euro al cambio.