VW vuole sviluppare un'intelligenza artificiale che rende impossibili gli incidenti

Volkswagen ormai si è concentrata al cento per cento sullo sviluppo di auto elettriche, di sistemi di guida autonoma e di sistemi operativi che possano gestire autonomamente ogni aspetto di un'automobile. Entro la fine di quest'anno il produttore lancerà un sistema operativo ambizioso, che entro 30 anni preverrà ogni possibile incidente stradale.

Le auto Volkswagen di prossima generazione utilizzeranno software, sensori e processori atti proprio a questo scopo, si spera rendendo praticamente impossibile ogni incidente imparando al contempo nuovi modi di reagire al pericolo, lo riporta Autonews Europe. Michael Jost, uomo a capo delle strategie VW, lo ha fatto sapere tramite questa chiara affermazione:"Non vogliamo più alcun incidente entro il 2050".

Il nuovo sistema operativo farà il suo esordio a bordo della VW ID.3, e verrà costantemente aggiornato per migliorare gli algoritmi:"Quanto velocemente possono migliorare gli algoritmi? I nostri clienti potranno beneficiare del deep learning ogni settimana e ogni giorno. Ci stiamo trasformando dall'essere una compagnia di dispositivi ad una compagnia di software."

Un paio di mesi fa era emerso che il Gruppo tedesco stava riscontrando grossi problemi con la gestione software della ID.3, e alcuni siti specializzati avevano riportato di gravi glitch che avrebbero spinto VW a rimandare il debutto della berlina elettrica. In via ufficiale però non ci sono state comunicazione, e la ID.3 dovrebbe arrivare comunque entro l'estate:"Non siamo ancora al 100%. E' normale che ci siano ancora dei compiti di natura tecnica da esser svolti appena prima del lancio sul mercato." Queste parole sono state invece pronunciate da Thomas Ulbrich, membro del consiglio VW e responsabile della mobilità elettrica.

A ogni modo, seppur con eventuali ritardi, si continua a lavorare a spron battuto. Contemporaneamente alla ID.3 Volkswagen si prepara all'annuncio ufficiale della ID.4, un crossover completamente elettrico con 800 chilometri di autonomia per singola carica.