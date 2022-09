VW vuole superare Tesla sulle auto elettriche, la conferma del CEO Oliver Blume

Da molti anni Volkswagen sta investendo cifre spropositate sulla transizione dalle autovetture dotate di motore a combustione interna a quelle completamente elettriche, e a quanto pare le ambizioni del colosso tedesco si fanno sempre più alte.

In base a quanto appena dichiarato in occasione di una riunione interna dal nuovo CEO del marchio Oliver Blue non molte ore fa, le EV rappresentano il vero futuro della mobilità:"Sono un fan della mobilità elettrica e sostengo questa direzione...terremo il ritmo attuale e, dove possibile, lo incrementeremo."

Ovviamente la strategia è solidissima, nonché studiata con largo anticipo, e punta anche sulla sostenibilità economica e su quella ambientale. Attualmente l'obbiettivo è quello di superare Tesla come più grande produttore di auto elettriche entro il 2025, mentre per il 2030 si proverà a rendere le vendite di veicoli a batteria almeno pari a quelle di tutti gli altri modelli messi insieme. In effetti, guardando alla crescita VW del 40 percento sulle BEV da inizio 2022, i due scenari non appaiono impossibili da realizzarsi.



Contemporaneamente il gruppo automobilistico tiene aperto un altro sentiero: quello degli e-fuel attraverso il marchio Porsche. Difatti buttare a mare gli sviluppi tecnologici attuati sui motori termici non fa comunque piacere a Volkswagen, e non è detto che non si raggiunga comunque la piena sostenibilità ambientale.



Per chiudere senza allontanarci dalla Germania vi rimandiamo ad una notizia certamente interessante: Volkswagen teme una carenza di vetro in Europa e acquista finestrini in massa.