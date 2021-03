VW Trinity: il progetto porterà alla luce una ammiraglia elettrica futuristica

A quanto pare il "Project Trinity" annunciato da Volkswagen non molte settimane fa procede a spron battuto, per cui entro il 2026 si concretizzerà attraverso un'ampia e lussuosa ammiraglia elettrica con focus sulla digitalizzazione dei servizi e delle funzionalità.

Secondo il brand di Wolfsburg il prodotto sarà assolutamente radicale, arriverà sul mercato con un design iconico e sarà possibile solo grazie a tecnologie avveniristiche non ancora disponibili. In questo senso l'infografica in fondo alla pagina è piuttosto chiara.

Project Trinity non mancherà di offrire sistemi di assistenza alla guida di Livello 2+ e oltretutto, in base a quanto dichiarato dal CEO Ralf Brandstätter, i clienti potranno eseguire l'upgrade al Livello 4 quanto esso verrà reso acquistabile a pochi anni dalla commercializzazione della vettura. Insomma, per il marchio i servizi cloud, l'intelligenza artificiale e la guida autonoma saranno irrinunciabili nei prossimi anni, per cui ha tutta l'intenzione di non farsi trovare impreparato.

Gli accordi con Microsoft, che via via si fanno sempre più stretti, con ogni probabilità serviranno proprio ad accelerare lo sviluppo di hardware e software attraverso i quali scongiurare la possibilità di deludere i consumatori e agguantare un margine di vantaggio tecnologico sui competitor.

Brandstätter in effetti ha espresso tutta l'importanza di questi sforzi:"Andremo a ridurre radicalmente il numero di varianti. Con Trinity l'hardware sarà ampiamente unificato: selezionerete la capacità della batteria, il colore e i cerchi, ma il resto lo ordinerete tramite smartphone. Le funzioni possono essere acquisite nel tempo: è possibile aggiungere features tramite un sistema digitale." In ultimo, per rincarare la dose, ha aggiunto:"Trinity diventerà una macchina del tempo."



Quest'ultima frase è breve ma al contempo molto chiara. Gli automobilisti potrebbero portarsi a casa anche il modello più scarno in assoluto, ma anche a vari anni di distanza dall'acquisto potranno integrare funzionalità senza alcun problema. Basterà aprire un'app e completare una transazione online. La versione definitiva di Project Trinity verrà costruita presso lo stabilimento di Wolfsburg e, secondo la casa, "reinventerà la produzione per come la conosciamo ad oggi."



Nel frattempo Volkswagen sta provando ad rosicchiare il vantaggio tecnologico concretizzato da Tesla nel campo delle auto elettriche: UBS ha smontato un esemplare di ID.3, e a quanto pare il gap si sta riducendo.