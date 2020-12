Il VW T-Roc lascia tutti di sasso: battute Porsche Cayenne e AMG GLE

Oramai ogni produttore di auto che si rispetti ha nella propria gamma un SUV ad alte prestazioni. Porsche è sicuramente stata una delle pioniere del segmento, ma brand come Mercedes-Benz, BMW e altri, Volkswagen inclusa, non hanno tardato a farvi il loro ingresso provando anche a offrire praticità e comfort.

Nonostante tutto ogni SUV veloce ha i suoi pro e contro e le proprie peculiarità, e in molti sarebbero pronti a credere che un Volkswagen T-Roc R non avrebbe alcuna chance contro una Mercedes-AMG GLE 53 e una Porsche Cayenne Coupe in una gara d'accelerazione. Per loro sfortuna quelli di CarWow li avrebbero immediatamente smentiti attraverso il video in alto.

Partendo dai numeri delle vetture coinvolte cominciamo a citare quelli della Cayenne Coupe: la vettura monta un generoso V6 turbo da 3,0 litri producente ben 468 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia. Di sicuro è la più potente, ma è anche la più pesante: ha una massa di 2.424 chilogrammi.

A seguire in ordine di potenza troviamo la Mercedes-AMG GLE 53, che garantisce 441 cavalli e 520 Nm grazie ad un motore compresso a sei cilindri in linea da 3,0 litri, il quale deve spostare una massa di 2.305 chilogrammi. In ultimo c'è il VW T-Roc col suo piccolo 2,0 litri compresso da 317 cavalli di potenza e 400 Nm, ma a suo vantaggio accorre una massa a secco di appena 1.609 chilogrammi.

E' facilmente intuibile che la sua leggerezza lo avrebbe avvantaggiato soprattutto nei primissimi metri, e all'atto pratico è stato proprio così. La partenza lo ha visto scattare in prima posizione nonostante la Mercedes abbia reagito una frazione di secondo prima, ma a sorprendere di più è stata la progressione fino a oltre metà percorso. L'unica vettura a tentare una parziale rimonta è la Cayenne Coupe, ma alla fine la vittoria se l'è comunque portata a casa il SUV Volkswagen con un tempo sul quarto di miglio di 13 secondi netti. Seconda la Porsche con 13,1 secondi e sul gradino più basso del podio si è posizionata la Mercedes in 13,9 secondi.

