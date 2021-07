VW resta bloccata sulle rotaie: la conducente si è salvata per un pelo dal treno in corsa

Evitare di restare bloccati tra le sbarre di un passaggio a livello non dovrebbe essere particolarmente difficile. Il treno ha sempre la priorità e non può fermarsi, per cui il preavviso è sempre palese e ben anticipato.

In alcuni casi però gli automobilisti non riescono comunque ad eludere la "trappola", e il caso visibile attraverso il video in alto, registrato in Lussemburgo, ne rappresenta un'ulteriore riprova. La breve clip, caricata su Youtube dall'utente Agony sdᴉlℲ, mostra infatti una donna in difficoltà con la propria Volkswagen station wagon.

Il treno sarebbe arrivato sul posto a momenti, e non ha potuto far altro che uscire dall'abitacolo e correre oltre le sbarre prima che la locomotiva impattasse violentemente la povera vettura. Sia la componente visiva che quella sonora lasciano intuire la potenza dello schianto, che con ogni probabilità avrebbe avuto un esito fatale per eventuali passeggeri a bordo. Per fortuna l'unica persona coinvolta è stata in grado di mettersi in salvo.



Nel frattempo il portale di news locale RTL Today ha riportato le ultime informazioni condivise dalla polizia locale, che ha evidenziato la presenza di ferite per la vittima dell'incidente. Dal video è difficile capire come potuto ferirsi, ma non è da escludere qualche lieve contusione.



A proposito di pericolosi eventi sulla strada vogliamo chiudere menzionando il folle comportamento di un motociclista, che alcuni giorni fa ha deciso di eludere un fermo della polizia e quindi di fuggire ad elevatissima velocità: purtroppo la corsa è finita in tragedia. Una situazione simile si è verificata poche ore prima in Ohio, dove la vicenda si è conclusa nel modo opposto: in questo caso un agente ha salvato la vita al fuggitivo.