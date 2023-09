Quella volta in cui VW realizzò una Golf con un colore errato facendola divenire un cult

Ci sono aneddoti nella storia delle automobili decisamente curiosi e particolari, e uno degli ultimi emersi ha come protagonista una splendida Volkswagen Golf R del 2017. La vettura che trovate qui sopra in bella mostra, non ha nulla di stravagante se non il colore.

Che cos'ha questo grigio scuro che non va? Si starà sicuramente domandando qualcuno di voi, e la risposta è semplice: il coloro con cui Volkswagen ha realizzato la Golf, auto che con il 2024 dirà addio al manuale sulla GTI, non era ufficialmente nell'elenco di quelli disponibili.

La berlina compatta tedesca è stata verniciata in Carbon Steel Grey Metallic, e fu messa in vendita per la prima volta presso il concessionario VW di Dulles, in Virginia (Stati Uniti). Un automobilista, non sapendo la storia, decise di acquistare la vettura, dopo di che scoprì appunto l'aneddoto sulla colorazione e decise di indagare a fondo.

Ha chiesto quindi lumi all'azienda di Wolfsburg sul perchè di questa colorazione non a listino, prevista solo per le Golf GTI Mk 6 e Mk 7, ma non per la R, ma Volkswagen non è stata in grado di offrire una risposta precisa a quanto accaduto, spiegando che molto probabilmente è stato inserito il codice vernice errato, oppure, si è verificato un problema al sistema (il colore giusto sarebbe stato il grigio calcare).

In seguito Volkswagen ha rilasciato una speciale lettera di autenticità al proprietario, affermando come la sua Golf R fosse un esemplare assolutamente unico e sottolineando come la vicenda abbia contribuito a portare il programma Spektrum (che prevede ben 40 tonalità differenti) oltre oceano.

In ogni caso, nonostante l'esclusività (o forse proprio per questo), il proprietario ha deciso di metterla in vendita sul sito d'aste Bring a Trailer, ottenendo una somma di circa 40mila dollari.

Nel frattempo il Carbon Steel Grey Metallic non è più disponibile in Volkswagen mentre lo si può trovare in Porsche. La vendita della R è senza dubbio interessante tenendo conto che l'ultima Volkswagen Golf con motore termico arriverà il prossimo anno: il modello con la colorazione errata potrebbe quindi rappresentare un gioiellino da non farsi sfuggire per tutti coloro che amano i benzina.