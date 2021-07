VW Polo trasformata in una decappottabile da Garage11: adesso è in vendita

Al giorno d'oggi i modelli decappottabili disponibili sul mercato non sono pochi. Chi vuole acquistarne uno ha una scelta piuttosto ampia, ma a quanto pare Walter Traser, ex leader dello sviluppo di modelli speciali per Audi, ha deciso di trasformare in decappottabile una vecchia Volkswagen Polo Treser GT del 1993.

L'esperienza di Traser è davvero importante, poiché ha contribuito a creare la mitica Audi 100 Quattro andando persino ad ideare la nomenclatura "Quattro" negli anni '70. Da un po' di tempo ha deciso però di mettersi in proprio e di aprire un'officina di tuning a Ingolstadt per modificare esemplari Audi e non solo.

Come potete notare voi stessi dal post in fondo alla pagina, Traser ha messo le mani sia sulle Polo da 55 cavalli che sugli esemplari da 76 cavalli per aggiungere un pannello removibile ricreando una carrozzeria in stile Targa top, anche se in realtà il tettuccio è interamente smontabile. Portare a termine il progetto non è stato semplice, poiché Treser ha dovuto assicurarsi che gli elementi pieghevoli andassero a riporsi senza problemi nel bagagliaio posteriore.



Purtroppo però l'ingegno costa caro. Una Polo da 55 cavalli richiede un esborso di 13.690 euro, ai quali bisogna aggiungere altri 12.169 euro per i costi di conversione. Basta fare un'addizione per intuire la scarsa accessibilità. Ai tempi Volkswagen costruì soltanto 290 Polo Treser GT, e l'ingegnere ne ha a disposizione 10 esemplari, per cui gli interessati dovranno anche sperare nella loro disponibilità.



Venendo ai giorni nostri Volkswagen ha appena presentato l'ultima iterazione di Volkswagen Polo GTI: il look è sportivo e sotto al cofano ci sono ben 207 cavalli di potenza. Con ogni probabilità si tratterà dell'ultima generazione dotata di motore termico, poiché il brand di Wolfsburg ha intenzione di rendere completamente elettrica l'intera gamma di modelli proprietari: l'obiettivo per il 2025 è quello di superare persino Tesla.