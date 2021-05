Offerta pazzesca per Lamborghini: il Gruppo VW non cede e Quantum Group rilancia

Alcuni giorni fa abbiamo riportato dell'offerta che Quantum Group, brand di investimenti svizzero, ha fatto per sottrarre Lamborghini al Gruppo Volkswagen. In quel momento la somma si aggirava sui 7,5 miliardi di euro, ma il colosso tedesco non si era lasciato sedurre.

Quantum Group però pare non abbia alcuna intenzione di demordere, e dopo averci pensato per qualche giorni ha deciso di incrementare l'offerta di una cifra compresa fra uno e due miliardi di euro per coprire vari investimenti ed assicurare la piena operatività degli stabilimenti della casa italiana e di tutti i posti di lavoro.

"Ovviamente la nostra offerta è ancora valida. Dopotutto abbiamo meticolosamente soppesato e ragionato circa la nostra decisone in merito a Lamborghini, e abbiamo allegato un'offerta e un concept che vogliamo ancora negoziare, quindi è chiaro che siamo ancora pronti. Riteniamo che questa sia una giusta prima offerta, è una valutazione comune per i brand di lusso." Così Rea Stark, co-fondatore di Quantum Group, ha parlato della questione per Auto News.

Come dicevamo non molti giorni fa, è molto interessante il fatto che Stark sia anche uno dei co-fondatori di Piech Automotive, e cioè della compagnia che poco più di due anni fa ha rivelato al mondo la sua Piech Mark Zero GT EV in collaborazione con dirigenti Porsche e Volkswagen. Insomma, la passione per il mondo automobilistico ha sicuramente avuto un ruolo chiave in questo tentativo di entrare a gamba tesa sul brand del Toro, e da parte nostra non vediamo l'ora di poter scoprire come si evolverà la faccenda dai qui alle prossime settimane.

Per avviarci a chiudere restando nei pressi di Sant'Agata Bolognese dobbiamo assolutamente rimandarvi alla presentazione della rabbiosa Lamborghini Huracan EVO2: si tratta di un bolide da pista dalle prestazioni sensazionali e dall'estetica aggressiva. Infine, riavvolgendo il nastro del tempo, vogliamo mostrarvi questa meravigliosa Lamborghini Miura P400 S del 1968: potrebbe essere venduta per una cifra superiore al milione di euro.