VW ci mostra la fantastica realtà aumentata dell'imminente ID.3 elettrica

Volkswagen ha appena rilasciato su YouTube tre nuovi e interessanti video riguardo le funzionalità della sua ID.3 elettrica, che arriverà sul mercato non prima della prossima estate.

Secondo i recenti report la casa automobilistica tedesca starebbe affrontando "problemi software molto seri" per la sua berlina elettrica, i quali non le consentirebbero di consegnare subito i numerosissimi esemplari già belli che pronti avvistati alcune settimane fa presso lo stabilimento di Zwickay.

A dispetto di questi ritardi VW afferma che tutto sarà pronto entro pochi mesi, e la prima tranche da 30.000 unità verrà consegnata all'istante. Nel frattempo però il reparto marketing ci dà in pasto una serie di video utili a spiegare le funzionalità uniche della vettura. Il primo, che potete trovare immediatamente in calce a questa notizia, riguarda l'abitacolo e il design degli interni, mentre il secondo, visibile appena sotto il primo, mostra il funzionamento del sistema di illuminazione della ID.3 e la comunicazione col conducente.

Sono le immagini in alto però quelle a suscitare maggiore interesse, in quanto rivelano funzionalità mai mostrate davvero in precedenza, tra le quali una fantastica realtà aumentata esposta tramite head-up display. La funzione indica al conducente varie informazioni, tra le quali la velocità istantanea, una piccola mappa di navigazione, la direzione da intraprendere, la distanza che resta dalla destinazione e tanto altro. Gli elementi che colpiscono maggiormente stanno nella semplicità e nell'intuitività del sistema che, non richiedendo di togliere gli occhi dall'asfalto, può aiutare enormemente a ridurre la distrazione degli automobilisti.

A proposito di distrazione al volante, vogliamo condividere con voi un recente studio a opera di IAM RoadSmart, secondo il quale si afferma che l'uso di sistemi di infotainment quali ad esempio Android Auto ed Apple Car Play sarebbero molto più pericolosi rispetto alla guida in stato di ebbrezza.