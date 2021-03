VW è al lavoro su una nuova monovolume: ecco i primi dettagli

Volkswagen non ha mai abbandonato completamente il segmento dei furgoncini o delle monovolume, e la presenza sul mercato dell'interessantissimo Transporter 6.1 ne è sicuramente la riprova. Adesso però la casa automobilistica tedesca vuole spingersi oltre e lanciare sul mercato un nuovo modello: il T7 Multivan.

Il brand sta lavorando sul veicolo già da un po', per cui entro pochissime settimane potremmo anche assistere alla sua presentazione. In fondo alla pagina potete dare un'occhiata alla prima immagine teaser ufficiale, seguita da una serie di scatti circa un prototipo avvistato alcuni giorni fa in Scandinavia dai fotografi di CarScoops.

A primo impatto notiamo un design più affusolato rispetto a quello posto in essere dal T6.1, ma il mezzo resterà un "robusto veicolo commerciale a trazione integrale", con un muso ridisegnato e adornato da una intrigante fascia di LED ad attraversarlo in tutta la sua larghezza. I fari restano però completamente tradizionali, così come il muso il quale modifica leggermente le prese d'aria spostando quella più ampia verso il basso.

Di sicuro il T7 avrà poi un cofano più corto e basso, mentre i passaruota diverranno più visibili grazie ad una escursione maggiorata rispetto al resto della carrozzeria. Si esalta in parte anche la fiancata tramite un ritaglio che parte dalle ruote anteriori per passare sulle portiere e giungere alle ruote posteriori.

Riguardo la meccanica abbiamo scarse informazioni ma vedremo di certo commercializzate più varianti, e da questo punto di vista non mancherà una spinta verso l'elettrificazione da attuarsi con un modello plug-in hybrid di moderna fattura. Volkswagen non ha rilasciato commenti nel merito, ma ha confermato che un modello eco-friendly sarà disponibile al momento del lancio.

Circa l'abitacolo sappiamo che gli acquirenti si troveranno davanti a un design in stile Golf, con un quadro degli strumenti digitale e un reparto infotainment a sé stante, per cui la direzione verso il minimalismo è garantita.

A proposito di minivan Volkswagen non possiamo non menzionare gli ultimi dettagli emersi in merito all'intrigante VW ID.Buzz: il nuovo furgoncino elettrico potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di partenza inferiore ai 40.000 euro.