VW lavora ad un sistema wireless per caricare la Porsche Taycan in 10 minuti

La transizione dai veicoli con motore a combustione interna a quelli completamente elettrici non comporta soltanto risvolti positivi. Tra gli elementi meno apprezzati delle EV c'è la lentezza in fase di ricarica: se alcuni modelli possono essere caricati fino all'80 percento in poco più di mezz'ora, in altri casi i tempi si allungano parecchio.

Volkswagen sta provando a mettere una pezza a questa problematica attraverso l'Innovation Hub Knoxville di Volkswagen Group of America. Il centro si occupa di ricerca sui materiali applicati, e ha intenzione di espandere sensibilmente i progetti con la collaborazione dell'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) e dell'Università del Tennessee.

Con l'unione delle forze dei tre partner si punta ad "esplorare il come integrare le innovazioni nella scienza dei materiali e riciclare concept a supporto della mobilità elettrica e dei sistemi di trasporto sostenibili." Al momento in cantiere c'è un modo per poter ricaricare al meglio le auto elettriche senza cavi e connettori, e per questo si sta cercando di ottimizzare la ricarica wireless di ORNL sulla Porsche Taycan (adesso è disponibile anche la Porsche Taycan Cross Turismo).



Al centro del focus c'è il tentativo di eliminare le interferenze e di pulire le onde elettromagnetiche "positive". I primi test sulla berlina sportiva tedesca sono molto promettenti, e consegnano già un'efficienza del 98 percento: quasi tutta l'energia viene effettivamente raccolta dal veicolo. I partner si stanno interfacciano con il know-how fornito da Volkswagen per provare a portare l'output attuale di 6,6 kW a ben 120 kW. Il traguardo finale è invece rappresentato da un livello di potenza di 300 kW, il quale supererebbe di gran lunga la stragrande maggioranza delle soluzioni a connessione diretta.



"Il Gruppo Volkswagen globale mira a costruire una visione più sostenibile del futuro della mobilità in tutto il mondo, e stiamo mettendo insieme i migliori ricercatori del globo per trasformare ciò in realtà. La co-innovazione con partner come Oakridge National Laboratory e University of Tennessee ci aiuta a moltiplicare la forza del team di innovazione internazionale Volkswagen." Così Nikolai Ardey, direttore esecutivo del gruppo di ricerca presso il Gruppo Volkswagen, ha commentato nel merito dell'argomento.



A quanto pare il colosso tedesco dell'automotive non è l'unico a fare ricerca in questo ambito: l'enorme Tesla Semi potrebbe avere una ricarica wireless di primissima fascia. Si parla infatti di un output compreso tra i 500 kW e 1 MW.