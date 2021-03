VW ID.Buzz: il nuovo furgoncino elettrico può costare meno di 40.000€

Il Volkswagen ID.Buzz, presentato a Detroit nel 2017, arriverà sul mercato rappresentando il revival del classico furgoncino Volkswagen, che alcuni decenni fa spopolò in modo quasi incredibile in alcune fasce della popolazione.

Ad un primo sguardo dell'immagine in fondo alla pagina, ci sembra di guardare ad un futuristico veicolo elettrico che Volkswagen non avrebbe mai intenzione di commercializzare, ma la compagnia ha già affermato di volerlo mettere in vendita entro il 2023.

E' chiaro che un mezzo del genere debba possedere un pacco batterie sostanzioso, sia per garantire l'autonomia che un veicolo del suo segmento dovrebbe gestire, sia per compensare l'eventuale carico da trasportare. Il produttore tedesco, in base ad un recente report, potrebbe piazzarlo ad una cifra di partenza più bassa di quanto molti si aspettavano date le possibili dimensioni del pacco batterie: meno di 50.000 dollari (41.900 euro).

Per il momento sappiamo che Volkswagen ha già investito per produrlo su ampia scala in territorio statunitense, e adesso che ci avviciniamo all'avvio produttivo, le voci di corridoio inerenti alcuni aspetti si fanno sempre più insistenti. Alla presentazione del concept Volkswagen parlò di un pacco batterie da 111 kWh, ma adesso Edison afferma che, in base alle sue fonti, VW starebbe programmando l'introduzione di due varianti differenti: una di base con un pacco batterie da 60 kWh e una seconda più prestante con una batteria da 100 kWh.

"La poco costosa variante entry-level ha un pacco batterie di circa 60 kWh, che dovrebbe garantire un range di 300 chilometri in ciclo WLTP. In base alle ricerche Volkswagen sarebbe perfetta per i viaggi breve nelle grandi città. La batterie più grande d'altra parte dovrebbe arrivare a circa 100 kWh per un'autonomia di oltre 500 chilometri utile a gestire viaggi più lunghi."

Ad oggi questo è tutto quello che sappiamo sul nuovo modello VW a zero emissioni, il quale andrà ad accompagnare le VW ID.3, ID.4 e ID.5 nel cambio di rotta della casa automobilistica di Wolfsburg.