La VW ID. Buzz non avrà il bagagliaio anteriore, è ufficiale

Negli ultimi anni abbiamo scoperto un chiaro vantaggio delle auto elettriche sui modelli tradizionali: la possibilità per i produttori di veicoli di aggiungere un bagagliaio anteriore a quello posteriore per l'assenza di un ingombrante motore termico sull'avantreno.

Questo però non accade sempre, e per vari motivi. Tesla garantisce volume aggiuntivo per tutta la sua gamma, ma ad esempio Volkswagen non riesce a farlo sempre. Difatti è anche il caso dell'imminente furgoncino elettrico del brand: l'ID. Buzz non avrà un bagagliaio anteriore.

A mostrarcelo è il direttore del video di Motor1.com, Clint Simone, che con un breve video appena pubblicato su Twitter schiude il piccolo cofano davanti ai nostri occhi (se siete curiosi, date un'occhiata all'abitacolo dello sfizioso ID. Buzz). Come potreste notare voi stessi, l'apertura serve esclusivamente a poter mettere le mani su alcuni componenti meccanici, un po' come succede con il crossover ID.4. Oltretutto non è da escludere che la versione definitiva non consenta all'utente finale di accedere al vano: potrebbe essere riservato ai tecnici.



Mettendo da parte questo elemento, l'ID. Buzz è un veicolo che si affiderà ad un motore posteriore per scaricare sull'asfalto almeno 200 cavalli di potenza, alimentati attraverso una buona gamma di batterie che dovrebbero spaziare dai 48 ai 111 kWh. Ora come ora non conosciamo l'autonomia effettiva, ma nella sua configurazione più generosa il furgoncino a emissioni zero andrebbe a percorrere 550 chilometri per singola carica in ciclo WLTP.



Per non allontanarci dalla casa di Wolfsburg ci avviamo a concludere rimandandovi ad un recente aggiornamento: ecco il nuovo Volkswagen T-Roc R 2022, il crossover da 300 cavalli e 400 Nm arriva anche in Italia.