VW ID Buzz avvistato in strada: il furgoncino elettrico si fa notare

Volkswagen sta espandendo notevolmente la propria gamma di veicoli elettrici, e a quanto pare si sta avvicinando la commercializzazione di un modello piuttosto particolare: un furgoncino a zero emissioni denominato VW ID Buzz.

Probabilmente sarà messo in vendita tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, ma nel frattempo lo sviluppo prosegue a spron battuto. I fotografi di Motor1 hanno infatti avvistato e immortalato un prototipo mentre circolava sulle strade pubbliche, e ad un primo sguardo notiamo un muso particolarmente corto, dei fari più grossi di quanto preventivato e un look generale prevedibilmente squadrato.

Lo sportellino per la ricarica è situato nei pressi del passaruota anteriore sul lato del conducente, ma ci teniamo a segnalare anche la presenza di ampi pannelli al posto dei finestrini laterali posteriori. Probabilmente questi ultimi servono a bloccare gli sguardi indiscreti, e lo stesso vale per la piccola copertura sull'ultimo montante.



Un bel po' di camuffamento è stato applicato anche al retrotreno: non sono visibili il badge e parte delle luci posteriori. Riguardo i cerchi invece il team di sviluppo ha deciso di montare unità alquanto datate, ma da parte nostra speriamo che la versione definitiva garantisca agli acquirenti un set di serie più apprezzabile dal punto di vista estetico.



A proposito di espansione della gamma elettrica non possiamo non citare la Volskwagen ID. LIFE presentata alcuni giorni fa: sarà una EV compatta che non costerà più di 20.000 euro. In ultimo vogliamo rimandarvi ad una notizia certamente interessante per i proprietario di ID.3 e ID.4: i due modelli stanno ricevendo aggiornamenti over-the-air proprio come fanno da tempo le vetture Tesla.