VW ID. Buzz sta arrivando: il brand ce lo mostra in anteprima

La presentazione del nuovo Volkswagen ID. Buzz si terrà in un momento imprecisato del prossimo anno, ma nel corso della giornata odierna la casa automobilistica tedesca ha cominciato a stuzzicare il pubblico attraverso un teaser piuttosto interessante.

Per chi non avesse seguito lo sviluppo del veicolo, l'ID. Buzz incarna un furgoncino completamente elettrico che vuole provare a ricalcare il successo e l'iconicità del classico Volkswagen T2 lanciato negli anni '70. Le parole chiave in questo senso sono versatilità, capienza e immediatezza, ma nel clima attuale non può che aggiungersi il concetto di sostenibilità.

Inizialmente, quando la compagnia rivelò il concept, in molti erano portati a scommettere che il progetto non si sarebbe mai convertito in qualcosa di concreto, ma la potente spinta verso l'elettrificazione degli ultimi due anni ha probabilmente causato l'intensificarsi degli sforzi del team di sviluppo.



Per ora gli investimenti sulla produzione del veicolo sono stati indirizzati in modo particolare verso gli Stati Uniti, dove l'assemblaggio dovrebbe cominciare entro la fine del 2022 in parallelo con gli impianti situati in Germania.



Venendo all'immagine condivisa oggi da VW notiamo che l'esemplare è camuffato proprio come i prototipi di ID. Buzz avvistati circolazione, anche se il look appare più fresco e appagante. D'altra parte rappresenterebbe uno dei pochissimi modelli appartenenti al segmento di riferimento, e con la promessa di un prezzo accessibile il prodotto potrebbe fare gola a molte persone.



Le voci di corridoio affermano tra l'altro che l'ID. Buzz potrebbe montare un pacco batteria da 80 kWh i quali, se coadiuvati da una buona efficienza e da un utilizzo tradizionale, si tradurrebbero in un'autonomia per singola carica davvero niente male.



Restando in tema di imminenti modelli Volkswagen di un certo interesse non possiamo non sottolineare l'importanza che avrebbe una EV compatta ed economica come ID. LIFE: la citycar elettrica proverà a costare meno di 20.000 euro.